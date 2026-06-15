Нові санкції ЄС зачепили виробників дронів, нафтові компанії та пропагандистів РФ

Рада Європейського Союзу 15 червня ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на військово-промисловий комплекс, «тіньовий флот», пропагандистські мережі та осіб, причетних до переслідування опозиціонера Олексія Навального. Одночасно ЄС продовжив ще на рік санкції, запроваджені через незаконну окупацію Криму та Севастополя.

Про це повідомила Рада ЄС, інформує DW.

Під нові обмеження потрапили 34 фізичні особи та 47 юридичних осіб. За словами верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, санкції спрямовані проти ключових елементів російської воєнної машини, а також мереж, які підтримують гібридні атаки Москви проти європейських держав.

Зокрема, санкції запроваджено щодо семи осіб і 21 організації, пов’язаних із виробництвом та постачанням безпілотників і військового обладнання для російської армії. До списку потрапили не лише російські компанії, а й китайські підприємства Shenzhen Minghuaxin та Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, яку в ЄС називають одним із найбільших виробників і дистриб’юторів мастильних добавок у Китаї.

Ще дві фізичні особи та 24 компанії опинилися під санкціями через участь у торгівлі російською нафтою та нафтопродуктами, зокрема через так званий «тіньовий флот». Серед них — компанія «Лукойл-Западная Сибирь», яка забезпечує близько 40% видобутку вуглеводнів усієї групи «Лукойл». До санкційного списку також включили структури, зареєстровані в Ліберії, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані та Гонконзі.

Окремий блок обмежень стосується діяльності російських пропагандистів і осіб, причетних до дестабілізаційних кампаній проти країн ЄС. Санкції запроваджено проти десяти осіб та однієї організації. До списку потрапили співробітники телеканалу RT, представник Російської православної церкви, а також блогерка Александра Йост, яка має американське громадянство, але проживає в Росії та, за даними ЗМІ, співпрацює з RT.

Крім того, Євросоюз включив до санкційного переліку ще 15 осіб та одну організацію через їхню причетність до переслідування, отруєння та смерті російського опозиційного політика Олексія Навального. Серед них — судді, прокурори та співробітники Федеральної служби безпеки РФ.

Також Рада ЄС продовжила до 23 червня 2027 року дію санкцій, запроваджених після незаконної анексії Криму та Севастополя у 2014 році.

Ці обмеження передбачають заборону на імпорт товарів з окупованого півострова до країн ЄС, інвестиції в кримську інфраструктуру, надання туристичних послуг, а також експорт низки технологій і обладнання для транспортної, енергетичної та телекомунікаційної галузей. Санкції також поширюються на обладнання, яке може використовуватися для видобутку нафти, газу та інших корисних копалин.