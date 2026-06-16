США та Іран заявили про досягнення мирних домовленостей

Сполучені Штати та Іран узгодили меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення бойових дій між сторонами. Президент США Дональд Трамп заявив про підписання документа після прибуття до Франції для участі у саміті G7, повідомляє Reuters. «Угоду повністю підписано. І протоку вже частково відкрито», — сказав американський лідер.

Офіційна церемонія підписання запланована на п’ятницю в Женеві. У ній мають взяти участь президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Одним із ключових результатів домовленостей стало часткове відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. За даними американських чиновників, рух суден уже почав поступово відновлюватися, а повне повернення до звичних обсягів очікується протягом найближчих двох тижнів.

На тлі новин про угоду світові нафтові ринки відреагували зниженням цін на сировину, тоді як акції низки компаній продемонстрували зростання.

За попередньою інформацією, документ передбачає 60-денний режим припинення вогню, протягом якого сторони мають продовжити переговори щодо врегулювання суперечностей.

Водночас Вашингтон наполягає, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. Дональд Трамп наголосив, що санкційний режим залишатиметься чинним до виконання Тегераном усіх узятих зобов’язань.

В Ірані, своєю чергою, заявляють про успішний результат переговорів та розраховують на подальше скасування санкцій, розмороження активів і компенсацію завданих збитків.

Окремим питанням залишається ситуація в Лівані. Іран закликає до припинення ізраїльських ударів, однак Ізраїль заявив про намір зберегти військову присутність на півдні країни та залишає за собою право відповідати на атаки угруповання «Хезболла». У Вашингтоні наголосили, що питання виведення ізраїльських військ не входило до умов досягнутих домовленостей.

Як повідомляло раніше ForUa, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив американському президенту Дональду Трампу, що не виводитиме ізраїльські війська з Лівану, попри угоду між США та Іраном про припинення бойових дій.