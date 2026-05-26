«Слуги» поставили крапку в “оптимістичних сценаріях” завершення війни

У фракції “Слуга народу” заперечили інформацію про нібито обговорення завершення “гарячої фази” війни до листопада. Раніше в низці Telegram-каналів з’явилися повідомлення про можливі терміни завершення активної фази бойових дій. Однак, за даними Суспільного з посиланням на джерела у парламентській фракції, під час зустрічі президента Володимира Зеленського з депутатами йшлося не про конкретні дедлайни, а про кроки, які можуть наблизити мир у найближчі місяці.

Народна депутатка від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк, яка була присутня на зустрічі, зазначила, що потенційне завершення активної фази війни можливе лише за умови отримання Україною надійних гарантій безпеки.

Інший співрозмовник у фракції наголосив, що під час обговорення також порушувалися питання переговорного процесу. Водночас він закликав не робити надмірно оптимістичних висновків щодо швидких результатів мирного треку до кінця року.

У політичній силі підкреслюють, що інформація про нібито узгоджені строки завершення “гарячої фази” не відповідає дійсності.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив, що робиться все, щоб активізувати нашу дипломатію на ближче закінчення війни.