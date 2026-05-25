Колишній чиновник Держдепу США назвав важелі, які потенційно можуть вплинути на Путіна

Тимчасове послаблення нафтових санкцій США проти РФ дало Кремлю можливість «нормалізувати» продаж нафти на світовому ринку та збільшити доходи від експорту енергоносіїв.

Про це сказав американський юрист, експерт із зовнішньої політики та колишній чиновник Держдепу США Девід Тафурі в інтерв’ю UA TV English.

За його словами, навіть короткочасні винятки створюють ефект «нормалізації» російської нафти на світовому ринку.

«Це було величезною помилкою (з боку адміністрації Трампа – ред.), тому що це дало Путіну можливість продавати більше нафти. Щоразу, коли ви робите таке послаблення, це допомагає нормалізувати продаж російської нафти, стимулюючи покупців у світі активніше купувати російську нафту», - сказав Тафурі.

Він додав, що після послаблення санкцій Росія змогла продавати нафту дорожче, що напряму підживлює її воєнну машину.

На думку Тафурі, Білий дім досі має потужні інструменти тиску на Кремль, однак не застосовує їх повною мірою. Серед ключових важелів він назвав посилення санкцій проти російського енергетичного сектору та масштабну військову підтримку України.

«Якби адміністрація Трампа посилила санкції та контроль за їх виконанням, продовжила тиснути на РФ через санкції та мита на інші країни, які купують російську нафту - наприклад, на Індію - і водночас знову почала надавати зброю та військову підтримку Збройним силам України, це був би саме той тип важелів, який потенційно міг би змусити Путіна нарешті піти на компроміси», - підкреслив Тафурі та зазначив, що лише поєднання військового тиску та жорстких економічних наслідків може змусити Кремль змінити позицію.

Експосадовець Держдепу також відзначив ефективність українських ударів по цілях углиб території РФ, зокрема по нафтопереробній інфраструктурі.

«Удари по російських нафтопереробних об'єктах ускладнюють для Росії отримання доходів, необхідних для фінансування військової машини. Тому все це позитивні кроки, але, на мою думку, це має продовжуватися. Росія, Путін надзвичайно вперті. Єдине, що змусить його зрушити з місця — це водночас і поразка на полі бою, і ще більш жорсткі економічні наслідки від санкцій, мит та інших заходів економічного тиску з боку держав НАТО та інших країн світу, які підтримують Україну і прагнуть припинення цієї протиправної війни з боку Росії», - наголосив він.

Окремо Тафурі заявив, що війна проти України показала значно слабший стан російської армії, ніж очікували у світі. На його думку, головним інструментом залякування Кремля залишаються ядерні погрози. Водночас він вважає, що застосування ядерної зброї стало б катастрофою для самого Путіна через реакцію світу.

Ексчиновник Держдепу також вважає, що в Пентагоні існує «велике невдоволення» діями Китаю щодо підтримки Росії у війні проти України та допомогу Ірану. Тафурі не виключив можливості наслідків для Пекіна, хоча визнав, що адміністрація Трампа змушена враховувати ширший контекст американо-китайських відносин.

Як повідомляв ForUA, Мінфін США продовжить ще на місяць дію винятку з санкцій, що дозволить продаж російської нафти, вже завантаженої на танкери.

Це вже вдруге, коли очільник відомства Скотт Бессент продовжує дію винятку. У квітні він виключив можливість продовження винятку після закінчення перших 30 днів, але через кілька днів змінив свою позицію і видав рішення про продовження до травня.