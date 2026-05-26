У Києві зросла кількість жертв російскої атаки

Під завалами зруйновного під'їзду будинку у Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла людини.

"Кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня збільшилась до трьох осіб. У ході проведення аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі", - повідомляє поліція Києва.



Жінка вважається безвісно зниклою.

"Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу", – повідомили правоохоронці.

Фото: поліція Києва.