У Києві зросла кількість жертв російскої атаки

Під завалами зруйновного під'їзду будинку у Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла людини.
"Кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня збільшилась до трьох осіб. У ході проведення аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі", - повідомляє поліція Києва.
Жінка вважається безвісно зниклою.
"Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу", – повідомили правоохоронці.
