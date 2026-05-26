﻿
Столиця

У Києві зросла кількість жертв російскої атаки

У Києві зросла кількість жертв російскої атаки

Під завалами зруйновного під'їзду будинку у Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла людини.

"Кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня збільшилась до трьох осіб. У ході проведення аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі", - повідомляє поліція Києва.

Жінка вважається безвісно зниклою.

"Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу", – повідомили правоохоронці.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілполіціяокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 26 травня: поривчастий вітер і до +30°
Суспiльство 26.05.2026 06:33:57
Погода 26 травня: поривчастий вітер і до +30°
Читати
Ліга конференцій УЄФА: Фінал розсудить італієць Мауріціо Маріані
Спорт 26.05.2026 00:01:25
Ліга конференцій УЄФА: Фінал розсудить італієць Мауріціо Маріані
Читати
Попри санкції: Українські підприємці постачали будматеріали для військових об’єктів РФ, – прокуратура
Надзвичайні події 25.05.2026 23:32:48
Попри санкції: Українські підприємці постачали будматеріали для військових об’єктів РФ, – прокуратура
Читати

Популярнi статтi