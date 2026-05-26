Оскал тероризму: як путінська Росія залякує світ

У понеділок, 25 травня, російське зовнішньополітичне відомство оприлюднило заяву, яка виходить не те, що за будь-які дипломатичні межі, а й апріорі не вписується у рамки здорового глузду. Зокрема, росМЗС закликало іноземні посольства залишити Україну, яку «послідовно і системно» бомбитиме. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Напередодні міністр закордонних справ Росії, 76-річний Сергій Лавров, який, до речі, очолює росМЗС понад 22 роки, під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо озвучив чергові погрози щодо переходу ЗС РФ до «системних ударів» по об’єктах у Києві, які нібито «використовуються для потреб ЗСУ».

У даному контексті Лавров закликав Вашингтон терміново евакуювати з української столиці своїх громадян та дипломатичний персонал. Російський високопосадовець поскаржився Рубіо на те, що «євроеліти та київський режим» буцімто зривають попередні домовленості (зокрема згадувалися так звані домовленості в Анкориджі зразка 2025 року).

Кремль аргументує свої погрози атакою на військовий об’єкт у Старобільську Луганської області, що відбулася 22 травня. Заяви Лаврова прозвучали на тлі того, що в ніч на 24 травня путінська Росія вже здійснила один із наймасштабніших повітряних обстрілів України, випустивши близько 90 ракет та 600 дронів, спрямованих переважно на Київ.

Коментуючи за гарячими слідами меседжі Лаврова Рубіо, очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга наголосив, що цей шантаж має на меті виключно залякати західних дипломатів, змусити їх покинути Київ та посіяти паніку. Втім, переконаний він, російські залякування не досягнуть своєї мети, мовляв, риторика щодо нових ударів не злякає західних дипломатів.

«Наша реакція (на ці погрози – Ред.) продемонстрована у тому числі сьогодні, коли я запросив керівників понад 70 дипломатичних місій відвідати місця масованих російських ударів», – заявив пан Сибіга, додавши, що наразі офіційний Київ активно обговорює з партнерами, «що не треба піддаватися цьому російському шантажу». На переконання міністра, світ має діяти протилежно до того, що хоче побачити Кремль.

Водночас аналітики Центру протидії дезінформації (ЦПД) пояснюють таку агресивну риторику Лаврова відсутністю стратегічних успіхів РФ на полі бою, спробою заблокувати дипломатичну присутність в українській столиці та прагненням відвернути увагу внутрішньої російської аудиторії від успішних українських ударів по території Росії.

Дещо згодом у відомстві на Михайлівській площі випустили окрему заяву, в котрій, серед іншого зазначається, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та України загалом залишається таким же, як і у попередні роки та місяці. Принагідно у МЗС нагадали, що вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. «Удари не припинялися практично жодного тижня. Зараз же Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу. Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора», - акцентували у відомстві Сибіги. Крім того, там додали, що задля протидії російському залякуванню МЗС готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з відповідним запитом.

Також у МЗС подякували іноземним дипломатичним місіям та дипломатам, які продовжують працювати в Україні під час війни. А ще у міністерстві нагадали союзникам України, що найкращою відповіддю на погрози РФ залишається посилення тиску на агресора.

До речі, посол Євросоюзу (ЄС) у Києві Катаріна Матернова вже заявила, що західні дипломати не покинуть українську столицю попри нові погрози РФ. Водночас тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Дейвіс засудила заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про «систематичні удари» по Києву та вимогу евакуювати дипломатів. Вона назвала ці погрози та нещодавні атаки на столицю «неприйнятними» і наголосила на необхідності покласти край цій війні. Таким чином, як бачимо, залякування (а фактично шантаж) країни-агресорки став вистрілом у молоко.

«Офіційна заява російського МЗС про нанесення систематичних ударів по Києву не лише повністю добиває статут ООН (агресор сам собі надає індульгенцію на подальші порушення імперативних норм міжнародного права!), але одночасно є й прямим порушенням Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до них, які складають основу міжнародного гуманітарного права. Недільний масований та комбінований ракетно-дроновий удар по Києву показує: рашистський режим свідомо йде на вбивства українського цивільного населення. Навіть сам себе документує. Вони не зупиняться. Засідання Радбезу ООН очевидно треба скликати. Це - правильно… Однак, коли агресор нехтує всіма нормами та правилами, намагатися його зупинити, просто черговий раз закликаючи його до виконання цих норм - марна справа. В такому випадку 100 балістичних ракет при супроводженні 1000 дронів по Москві набагато ефективніше, ніж всі ці засідання імпотентної Ради безпеки ООН», - наголошує колишній посол України у США Валерій Чалий.

Натомість політолог Петро Олещук зауважує наступне: «Ми колись за часів Байдена домагалися від США визнати Росію «державою - спонсором тероризму». Звісно, тоді було «не на часі», «ескалація» і так далі. Тепер, власне, очевидно, що РФ - це держава-терорист, а держава спонсор тероризму - це США. Бо це американці знімають санкції з російської нафти, спонсоруючи їх, у момент, коли Росія офіційно повідомляє про терористичні обстріли столиці суверенної держави. Вони не «нікчеми», як багато хто пише у соцмережах. Вони свідомі негідники. І спонсори терористів».

Зазначивши, що так чи інакше, з настанням спеки удари агресора по Україні лише посиляться, політолог Максим Ялі констатує: «Наразі рашисти збирають ракети. Особливу стурбованість викликають удари по Бортницькій станції, де очищаються всі стічні води Києва. Це вже шантаж щодо екологічної катастрофи. І їм все рівно, що Дніпро впадає у Чорне море… Трамп зайнятий Іраном, Рубіо визнав, що переговори між Україною та Росією за посередництва США фактично заморожені. Поки що не бачу якихось передумов, щоб ситуація змінилася у короткостроковій перспективі. Наприкінці серпня Трамп остаточно переключиться на вибори до Конгресу».

Моделюючи подальший розвиток ситуації, експерт припускає, що без тиску на Путіна, та ще й на тлі високих цін на нафту, Кремль уже точно не піде на поступки щодо умов мирної угоди. Президент Зеленський, прогнозує політолог, очевидно, також. В таких умовах, підсумовує Максим Ялі, слід чекати або «чорного лебедя», або зміни розкладів вже після осінніх виборів до Конгресу.