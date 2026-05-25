На Полтавщині побили лікаря «швидкої»: чоловік пацієнтки спричинив медику тілесні ушкодження

У Миргородському районі Полтавської області поліція розслідує обставини нападу на працівника екстреної медичної допомоги. Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Інцидент стався у селі Малі Сорочинці. Повідомлення про побиття колеги правоохоронцям надійшло від медичних працівників.

«Попередньо встановлено, що для надання допомоги жінці до вказаного населеного пункту прибули медики. На місці виклику між 67-річним лікарем та чоловіком пацієнтки (1972 року народження) виник конфлікт, під час якого місцевий житель спричинив медику тілесні ушкодження. Потерпілому надається необхідна медична допомога», - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції Миргородського району вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини конфлікту.