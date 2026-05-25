Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів.

"Законтрактували рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155 мм – зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів… АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів – і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку", – написав Федоров.



У закупівлі переможцями стали шість виробників.



"З усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони. Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми – це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі", – додав міністр.



Наступним кроком Федоров назвав масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони.

"Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях", – повідомив він.



Він заявив про намір збудувати систему, де зброю закуповують за єдиними для всіх виробників правилами при мінімізації людського фактору та посиленні підзвітності.

"Важливо, що система також зменшує залежність від одного постачальника. Великі закупівлі можуть розподілятися між кількома виробниками. Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro. Водночас безпека оборонних підприємств і людей залишається пріоритетом, тому процес запускаємо поступово та з урахуванням усіх ризиків", – сказав Федоров.

