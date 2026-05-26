Трансатлантичний розрив: Європа шукає альтернативу американському захисту

Європейські союзники США поступово зменшують залежність від Вашингтона після повернення Дональда Трампа до Білого дому у 2024 році. Спершу європейські лідери намагалися адаптуватися до нового курсу американської політики та зберегти рівень співпраці. Серед таких кроків — дипломатичні жести на підтримку нової адміністрації, зокрема візити та демонстрація лояльності з боку окремих союзників США, повідомляє Foreign Policy.

Водночас у Європі поступово зростали сумніви щодо стабільності та передбачуваності американської політики. Йдеться про скорочення військової присутності США в Європі, торговельні суперечності та різкі заяви американського керівництва щодо партнерів по НАТО.

Попри це, країни ЄС продовжили збільшувати оборонні витрати, частково компенсували військову допомогу Україні та забезпечували підтримку американських операцій у різних регіонах світу.

Видання зазначає, що в ЄС посилюється курс на “стратегічну автономію” — прагнення зменшити залежність від США у сфері безпеки, технологій та оборони. Серед прикладів називають перехід на європейські оборонні рішення та поступову відмову від окремих американських сервісів.

Окремо у матеріалі підкреслюється роль України, яка, за оцінками авторів, дедалі більше стає не лише отримувачем допомоги, а й активним учасником формування нової безпекової архітектури завдяки бойовому досвіду та розвитку оборонних технологій.

Також згадується формування нових міжнародних коаліцій без домінуючої ролі США, до яких входять десятки країн, зокрема Канада, Японія та Австралія. Автори називають це ознакою поступової трансформації глобального порядку.

