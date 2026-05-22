Зеленський про мирні переговори: Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію на ближче закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з міжнародними партнерами України - Великою Британією, Францією та Німеччино. За його словами, наприкінці тижня "може бути оновлення по готовності американців". Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Говорили з нашими європейськими друзями: Британія, Франція, Німеччина, формат Є3. На кінець тижня може бути оновлення по готовності американців. І, звісно, багато залежить від розвитку ситуації з Іраном. Америка сфокусована на цьому. Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію на ближче закінчення війни. Це – перший наш пріоритет, Очевидний", - сказав Зеленський.

Як зазначив глава держави, Україна завжди наполягає, щоб Європа була присутня в процесі перемовин, та наголосив, що європейський голос точно буде врахований.

"Питання – як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, який буде достойним", - зауважив він.

Як додав Зеленський, він поінформував про ситуацію в Україні президента Франції, канцлера Німечичини та прем'єр-міністра Великої Британії та подякував їм за високу оцінку наших позицій та здобутків українських воїнів.

"Треба зараз усе зробити, щоб активізувати дипломатію. Я очікую відповіді й від американської сторони – по можливих форматах та графіку зустрічей", - наголосив Зеленський.