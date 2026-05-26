До 1000 дронів за атаку: масовані удари по РФ виходять на новий рівень

Після серії травневих атак безпілотників на Москву в Росії почали активніше обговорювати зростання масштабів українських ударів по території РФ. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що до кінця року інтенсивність таких атак може суттєво зрости. За оцінками експерта, Україна з 2022 року не лише наростила виробництво ударних безпілотників, а й підвищила їхню ефективність і масштаби застосування. Водночас він звертає увагу на поступове виснаження російської системи протиповітряної оборони.

Серед ключових проблем РФ називаються нестача систем ППО, дефіцит боєкомплекту, технічні обмеження окремих комплексів та втрати засобів ППО на фронті.

Коваленко також проаналізував російську офіційну статистику щодо нібито “перехоплених” дронів, зазначивши, що навіть ці дані демонструють різке зростання кількості атак. За його словами, у вересні 2024 року РФ заявляла про 158 перехоплених безпілотників, у березні 2025-го — 337, у травні — понад 500, а в березні 2026 року — вже 724. 17 травня 2026 року російська сторона повідомила про понад 1000 дронів. На основі цієї динаміки експерт припускає, що до кінця року кількість засобів ураження під час окремих атак може сягати близько тисячі.

У матеріалі також зазначається, що Україна нарощує виробництво безпілотників швидше, ніж Росія здатна відновлювати втрати систем ППО та ракетного ресурсу.

