18-річний киянин коригував атаку по Києву 24 травня

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 18-річного киянина, який коригував одну із наймасштабніших повітряних атак по столиці в ніч на 24 травня цього року, повідомляє пресцентр СБУ.

«Фігуранта затримали наступного дня після кривавого обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Міноборони та з’ясовував наслідки ворожих "прильотів"», - ідеться в повідомленні.

Зібрані дані агент планував у режимі реального часу передати куратору з РФ для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту.

Як встановило розслідування, замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив у поле зору представників російських спецслужб коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на Гугл-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку Збройних сил України.

«Це було перевірочним завданням, після якого фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і "доповісти" рашистам», - уточнили в українській спецслужбі.

Співробітники СБУ задокументували, як агент прибув до одного з об’єктів Міноборони, щоб з’ясувати про його зовнішній стан після нічного удару.

На місці події у затриманого вилучили смартфон із підготовленими агентурними звітами з детальним описом наслідків обстрілу.

Слідчі СБУ повідомили киянину про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

ForUA нагадує, у ніч проти 24 травня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками, ракетами повітряного, морського та наземного базування, застосувавши загалом майже 700 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.

Пошкоджень зазнали близько 300 обʼєктів, з яких майже 150 – житлові будинки.