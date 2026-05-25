WBC готує новий виклик для Усика: хто стане наступним суперником

Український чемпіон Олександр Усик здобув перемогу в бою проти нідерландця Ріко Верховена та захистив частину своїх титулів. Поєдинок відбувся в ніч проти 24 травня. Водночас раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов’язала українця провести обов’язковий захист титулу проти німецького боксера Агіта Кабайєла.

Після бою Усик прокоментував своє майбутнє, заявивши, що готовий до будь-яких викликів. «Що далі? Я готовий до всього. Що вирішить Турки? Я можу боксувати і з Кабайєлом, і з Верховеном», — сказав Усик.

Свою позицію також озвучив голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх, який був присутній на поєдинку. Він зазначив, що пріоритетним є бій із Кабайєлом, після чого можливий реванш із Верховеном у Нідерландах. «Він на черзі — Кабайєл. Але Верховен також заслуговує на реванш після нього. Ми хочемо бачити бій із Кабайєлом і реванш у Нідерландах», — заявив він.

Як повідомляло раніше ForUa, чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик виграв пояс WBC, нокаутувавши в 11-му раунді нідерландця Ріко Верховена.