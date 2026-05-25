НАЕК «Енергоатом» сплатила 22,7 млрд грн податків за чотири місяці

У січні-квітні НАЕК "Енергоатом" сплатила 22,7 млрд грн податків і зборів, повідомляє пресслужба компанії.

"За 4 місяці 2026 року товариством сплачено понад 22,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів до державного бюджету України та бюджетів усіх рівнів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Енергоатом" залишається одним із найбільших платників податків в Україні. Компанія докладає максимум зусиль для повної та своєчасної сплати податкових зобов’язань.

Як повідомляв ForUA, НАЕК "Енергоатом" у січні - квітні 2026 року виплатила 99,89 млрд грн на підтримку доступності електроенергії для населення за механізмом покладення спеціальних обов'язків (ПСО).