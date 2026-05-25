У Росії зростає страх «катастрофи»: розчарування у Путіні стає системним

Російська еліта дедалі більше розчаровується у Володимирі Путіні через затяжну війну проти України та погіршення економічної ситуації в країні. Водночас сам очільник Кремля не демонструє намірів зупиняти бойові дії, повідомляє The Guardian.

За даними видання, журналісти поспілкувалися з людьми з оточення Путіна, представниками бізнесу та західних розвідок. Співрозмовники описують ситуацію як зростаюче внутрішнє невдоволення серед еліт, які дедалі частіше сумніваються в стратегії президента РФ.

Джерела зазначають, що в російських бізнес-колах поширюється відчуття наближення «економічної та політичної кризи», а частина колишніх прихильників Путіна більше не готові його відкрито підтримувати.

Водночас, за інформацією співрозмовників, Путін залишається зосередженим на продовженні війни та розраховує на просування російських військ на Донбасі. У Кремлі нібито переконані, що захоплення регіону може бути досягнуте до кінця року, хоча військові аналітики вважають такі оцінки завищеними.

Представники української розвідки, на яких посилається видання, заявляють, що російське командування подає Путіну надмірно оптимістичні доповіді про ситуацію на фронті.

Окремо зазначається, що раніше в Москві існував оптимізм щодо можливого посередництва Дональда Трампа, однак зараз він значною мірою зник.

Водночас усередині Росії зростає соціальне напруження: обмеження інтернету, зростання податків та інфляція викликають невдоволення серед населення. Попри це, аналітики вважають, що найбільш імовірні зміни у владі можуть виходити не з вулиці, а з найближчого оточення Путіна.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін хоче завершити війну до кінця цього року, але лише на умовах, які він вважає переможними.