Свавілля поліції: адвокатка Оксана Жданова заявила про напад під час захисту клієнта

Адвокатка та громадська діячка Оксана Жданова заявила про інцидент за участю працівників поліції під час спроби надати правову допомогу своєму клієнту у ситуації, пов’язаній із ТЦК.



За словами Оксани Жданової, вона прибула на місце, щоб захистити права клієнта та діяла виключно в межах закону як адвокат. Однак ситуація переросла у силовий конфлікт. Як стверджує адвокатка, один із поліцейських застосував до неї фізичну силу та вдарив її по руці. Після цього на руці залишилися синці.





Оксана Жданова звернулася до медичного пункту, де зафіксували тілесні ушкодження та надали відповідну довідку.



У своєму дописі адвокатка емоційно відреагувала на поведінку правоохоронців, наголосивши, що сила без закону перетворюється на загрозу для людей.



«Судячи з поведінки деяких працівників поліції, їм дуже хочеться продемонструвати, які вони сильні та сміливі. Є пропозиція: може, тоді не на адвокатів і цивільних нападати, а вийти в ринг із Олександром Усіком? Він у шикарній формі і якраз можна буде перевірити їхню сміливість, навички і любов до силових методів. А якщо серйозно — у відео про те, чому сила без закону перетворюється на загрозу для людей», — написала Оксана Жданова.





Цей випадок вкотре порушує важливе питання: скільки ще триватимуть ситуації, коли замість дотримання закону громадяни, адвокати та цивільні стикаються з тиском і силовими методами?



Адвокат має право надавати правову допомогу, а людина — на захист своїх прав. І жодні обставини не можуть бути виправданням для насильства з боку тих, хто сам зобов’язаний діяти виключно в межах закону.

Оксана Жданова заявила, що не залишить цю ситуацію без реакції та звертатиметься до прокуратури, ДБР, відповідних комітетів Верховної Ради України та всіх необхідних вищих інстанцій, аби діям правоохоронців була надана належна правова оцінка.



За її словами, такі випадки не можна замовчувати, адже безкарність лише породжує нові прояви свавілля. Сила без закону — це вже не захист громадян, а пряма загроза їхнім правам і безпеці.