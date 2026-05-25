У Києві впіймали мародера, який грабував зруйновані обстрілом квартири

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який після нічного ворожого обстрілу проникав у пошкоджені квартири мешканців Подолу та викрадав їхні речі.

За даними поліції, внаслідок удару в провулку Хорива вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки — у квартирах повибивало вікна та двері. Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник користувався ситуацією та заходив до помешкань із метою крадіжок.

До поліції звернулася одна з постраждалих жінок, після чого правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного. Чоловіка затримали безпосередньо в одній із квартир під час чергової крадіжки.

Затриманим виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за майновий злочин в іншому регіоні. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за скоєне.

