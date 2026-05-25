Лісовий: МОН запускає програму з формування культури безбар’єрної мови в освіті

Міністерство освіти і науки (МОН) запускає ініціативу з формування культури безбар’єрної мови в освітньому середовищі. Про це сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час засідання Національної ради безбар’єрності, передає Ukrinform.

"Сьогодні Міністерство освіти і науки України представляє комплексну ініціативу, спрямовану на формування культури поваги до людської гідності та недискримінаційної комунікації в освітньому середовищі. Для системи освіти безбар’єрність починається не лише з архітектурної доступності чи створення інклюзивного середовища. Вона починається зі слова. І саме слово може підтримувати українську силу. Водночас воно може ставати інструментом створення бар’єрів, які іноді складніше подолати, ніж фізичні перешкоди", - сказав Лісовий.

Він зазначив, що в межах ініціативи планується охопити понад 500 тис. людей через навчальні програми, просвітницькі матеріали та інформаційні кампанії.

За його словами, увагу приділять трьом ключовим групам: педагогам, авторам навчальних програм і підручників, а також батькам. Лісовий підкреслив, що саме ці аудиторії формують мовну культуру дитини.

Зокрема, для педагогів буде запроваджено курс «Освіта без дискримінації: мова безбар’єрності», розроблений у співпраці з міжнародними партнерами. Його мета - навчити вчителів розпізнавати прояви упередженості, формувати безпечне освітнє середовище та будувати комунікацію на основі поваги.

"У 2026-2027 навчальному році заплановано охопити 20 000 педагогів по всій країні. Курс вже розроблений і розміщено на платформі підвищення кваліфікації. Наразі його вже опанували понад 2 тисячі освітян, які оцінили програму на рівні 4,9 бала з 5", - сказав міністр.

За його словами, також передбачено навчання для авторів підручників та експертів освітнього контенту, їх готуватимуть до оновлення навчальних матеріалів із врахуванням принципів недискримінації та поваги до людської гідності.

В Україні з 25 по 31 травня проходить Національний тиждень безбар’єрності.

Як повідомлялося, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів» ухвалено Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року та затверджено План заходів з її реалізації.