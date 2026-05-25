Трагедія в ТЦК: чоловіка знайшли мертвим у вбиральні

У Тернополі в одному з територіальних центрів комплектування виявили тіло 46-річного чоловіка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини трагедії. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За даними слідства, повідомлення про інцидент надійшло до Тернопільського районного управління поліції у суботу, 23 травня. Тіло чоловіка виявили у приміщенні вбиральні одного з ТЦК.

Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя. У поліції зазначили, що того ж дня чоловіка доставили до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік зайшов до вбиральні та скоїв самогубство із використанням вогнепальної зброї.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою “самогубство”. Наразі слідчі продовжують з’ясовувати всі деталі та обставини події.

