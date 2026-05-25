﻿
Надзвичайні події

Трагедія в ТЦК: чоловіка знайшли мертвим у вбиральні

Трагедія в ТЦК: чоловіка знайшли мертвим у вбиральні

У Тернополі в одному з територіальних центрів комплектування виявили тіло 46-річного чоловіка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини трагедії. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За даними слідства, повідомлення про інцидент надійшло до Тернопільського районного управління поліції у суботу, 23 травня. Тіло чоловіка виявили у приміщенні вбиральні одного з ТЦК.

Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя. У поліції зазначили, що того ж дня чоловіка доставили до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік зайшов до вбиральні та скоїв самогубство із використанням вогнепальної зброї.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою “самогубство”. Наразі слідчі продовжують з’ясовувати всі деталі та обставини події.

Як повідомляло раніше ForUa, чоловіка, який відмовився проходити флюорографію, вивели з лікарні та побили: один із фігурантів утримував його, інший бив по голові металевим жетоном, ще один — завдавав ударів у тулуб. Згодом побиття продовжилося вже у приміщенні ТЦК. Потерпілий отримав тяжкі травми, зокрема перелом ребра.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ТернопільТЦКмобілізованийсмерть в ТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 25 травня: подекуди дощ і спека
Суспiльство 25.05.2026 06:22:51
Погода 25 травня: подекуди дощ і спека
Читати
В Україні хочуть призначити суддею апеляційного суду людину, яка фігурує у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 206 КК України
Суспiльство 24.05.2026 14:02:46
В Україні хочуть призначити суддею апеляційного суду людину, яка фігурує у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 206 КК України
Читати
Трамп заявив, що мирна угода з Тегераном «значною мірою» узгоджена
Свiт 24.05.2026 12:05:16
Трамп заявив, що мирна угода з Тегераном «значною мірою» узгоджена
Читати

Популярнi статтi