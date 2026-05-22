Лише 6-7 держав Європи купують зброю в США для України

Генсек НАТО Марк Рютте прагне, щоб держави Європи більш пропорційно розподіляли між собою витрати на закупівлю Україні американської зброї в рамках PURL.

Рютте констатував, що основну роботу в закупівлі зброї в США для України в рамках PURL роблять лише 6-7 європейських держав, повідомляє "Європейська правда".



"Потік критично важливого американського обладнання в Україну продовжується. Це включає життєво важливу антибалістичну ракетну, протиракетну підтримку, в тому числі для систем Patriot, оплачену європейськими союзниками, відому програму PURL. Це продовжується. Європейці платять за це", – сказав Рютте.



Він підкреслив, що хоче досягти того, щоб це навантаження було розподілено рівномірніше між усіма державами Європи.



"Щоб було більше спільного несення навантаження, тому що наразі лише шість або сім союзників виконують найбільшу роботу", – наголосив він.



З його слів, хороша новина полягає в тому, що того, що роблять ці 6-7 держав, достатньо, щоб гарантувати, що Україна продовжуватиме мати доступ до цього критично важливого американського обладнання.

