США знову змінюють плани щодо військ у Європі: 5 000 солдатів вирушать до Польщі

Міністри закордонних справ країн НАТО привітали заяву США про розміщення додаткових 5 000 військовослужбовців у Польща після кількох днів суперечливих повідомлень щодо планів їх передислокації.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що «все добре, що добре закінчується» після оголошення президента США Дональд Трамп про направлення додаткових американських військових до Польщі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також привітав рішення, зазначивши, що військові командири зараз опрацьовують технічні деталі розгортання.

Рішення з’явилося на тлі зустрічі 32 міністрів закордонних справ НАТО у Швеції, де союзники готувалися до наступного саміту Альянсу в Анкарі. Очікується, що держсекретар США Марко Рубіо поінформує партнерів про подальший розподіл американських сил у Європі.

Напередодні міністр оборони США Піт Гегсет заявляв про намір повернути до США ротаційний контингент у 4 000 військовослужбовців, що викликало занепокоєння серед союзників.

Однак нове рішення Вашингтона частково змінило попередні сигнали, що викликали плутанину серед європейських столиць щодо майбутнього американської військової присутности.

Міністр закордонних справ Латвії заявив, що наразі «немає змін у позиції», тоді як керівниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенерґард назвала ситуацію «заплутаною» і закликала до кращої координації між союзниками.

Водночас міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис наголосив, що присутність США в Європі відповідає інтересам самих Сполучених Штатів і є найдешевшим способом підтримання стабільности на континенті.

За даними ЗМІ, раніше США також заявляли про можливе виведення 5 000 військових із Німеччини, однак наразі невідомо, чи пов’язане нове розгортання в Польщі з цими планами.