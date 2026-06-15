У Великобританії заборонять соцмережі для дітей

У Британії заборонять доступ до соцмереж для осіб віком до 16 років та введуть обмеження щодо ігрових платформ та сервісів прямих трансляцій.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що ці радикальні зміни "повернуть дітям їхнє дитинство", повідомляє Reuters .

"Для мене очевидно, що повна заборона – це правильний вибір. Це матиме величезне значення, це убезпечить наших дітей, зробить їх щасливішими, дасть їм більше часу, більше безпеки, більше свободи для дорослішання, більше можливостей", – сказав він.

Великобританія застосує модель, схожу на австралійську. Заборона поширюватиметься на платформи, такі як YouTube, Facebook та X. Месенджери, такі як WhatsApp та Signal, не будуть включені до заборони. Британія також запровадить "найсучасніші у світі обмеження" щодо шкідливих функцій, таких як прямі трансляції та спілкування дітей віком до 16 років з незнайомцями.

"Чи існує ситуація в офлайн-світі, коли ви б просто дозволили своїй дитині спілкуватися з незнайомцем, дорослим, про якого ви нічого не знаєте? Ні, тому ми вживаємо заходів щодо цього", – сказав Стармер.

Уряд уже має повноваження зробити перші кроки щодо нових обмежень, зазначив він, а до кінця року мають бути прийняті відповідні нормативні акти. Сама заборона має набути чинності приблизно навесні наступного року.

Фото: ТСН.