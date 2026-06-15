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Стало відомо, коли Іран та США підпишуть угоду

Стало відомо, коли Іран та США підпишуть угоду

Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарській Женеві.

Охарактеризувавши цю подію як значний прорив, міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар заявив, що вона забезпечує таку необхідну впевненість і стабільність для глобальних ринків та світової економіки, особливо для країн, що розвиваються, які є найбільш вразливими до регіональної нестабільності.

Він подякував Саудівській Аравії, Катару та Туреччині як деяким із країн, які надали підтримку та доклали щирих дипломатичних зусиль для забезпечення цього важливого етапу.

"Ми з нетерпінням чекаємо на офіційну церемонію підписання 19 червня в Женеві та залишаємося впевненими, що цей позитивний крок прокладе шлях до тривалого миру, стабільності та спільного процвітання для регіону та за його межами", – зазначив він.

Фото: Ulysmedia.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІранШвейцаріяЖенева
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