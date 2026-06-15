МОЗ України розширило можливість пошуку найдешевших ліків

З 15 червня 2026 року Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) запускає другий етап ініціативи, що дає можливість пацієнту самостійно перевірити ліки за найвигіднішою ціною. Про це повідомляє МОЗ.

«З лютого цього року під час першого етапу ініціативи лікарі та пацієнти понад мільйон разів скористалися можливістю переглянути мінімальні ціни на лікарські засоби в Національному каталозі. Відтепер пацієнти можуть переглянути у Національному каталозі цін найбільш вигідні пропозиції для усіх однокомпонентних рецептурних ліків (окрім наркотичних лікарських засобів)», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадують, що у паперовій памʼятці до е-Рецепта міститься QR-код. Відсканувавши його, пацієнт потрапляє на сайт Національного каталогу цін, де одразу бачить усі доступні ліки з тією ж діючою речовиною, формою та дозуванням, а також до трьох найвигідніших варіантів.

Раніше можливість порівняння цін працювала лише для таблеток та капсул. Тепер вона доступна для усіх лікарських форм препаратів, які містять у складі одну діючу речовину.