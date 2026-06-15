На банкнотах 100 грн буде гасло «Слава Україні! Героям слава!»

Національний банк України в межах планового випуску з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень, повідомила пресслужба НБУ.

«У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень розміщено патріотичне гасло: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року.

Із 16 червня 2026 року розпочнеться видача модифікованих банкнот номіналом 100 гривень банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу, зауважили в НБУ.

«Введення в обіг таких банкнот номіналом 100 гривень завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату Національним банком у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України», - підсумував регулятор.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти номіналом 100 гривень на модифіковані: купюри попередніх років виготовлення залишаються в обігу як законний платіжний засіб.

Як повідомлялося, з 8 серпня 2024 року в обіг уже введені модифіковані банкноти національної валюти з гаслом сучасної України «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» номіналами 500 та 1000 гривень; із 23 серпня 2024 року - номіналом 50 гривень; із 21 серпня 2025 року - номіналом 20 гривень; із 25 лютого 2026 року - номіналом 200 гривень.

Фото: НБУ