Ізраїль відмовився дотримуватися угоди, укладеної між США та Іраном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив американському президенту Дональду Трампу, що не виводитиме ізраїльські війська з Лівану, попри угоду між США та Іраном про припинення бойових дій. Про це повідомляє Ynet.

«Нетаньягу заявив президенту США, що Ізраїль не виводитиме війська з Лівану та продовжуватиме діяти проти угруповання «Хезболла»», - йдеться у повідомленні.

За словами міністрів уряду Ізраїлю, Нетаньягу наголосив, що підрозділи ЦАХАЛу залишаться на своїх поточних позиціях та продовжуватимуть операції проти Хезболли.

«Армія оборони Ізраїлю залишиться на своїх позиціях та продовжить діяти, щоб запобігати загрозам з боку «Хезболли», включаючи знищення терористичної інфраструктури та реагування на будь-яку атаку на Ізраїль», - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив відмову виводити війська з Лівану, Сирії та сектору Гази. За його словами, військові будуть там «без будь-яких обмежень у часі, щоб захищати кордон та ізраїльські населені пункти від джихадистських елементів».

Суперечка виникла після того, як прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, президент США Дональд Трамп та представники Ірану оголосили про досягнення угоди між США та Іраном. За словами прем'єр-міністра Пакистану, угода має на меті покласти край війні між США та Іраном та зупинити військові операції на кількох фронтах, включаючи територію Лівану.

Натомість Ізраїль заявляє, що має зберегти свободу завдавати ударів по цілях угруповання «Хезболла», щоб захистити свої північні громади та запобігти відновленню сил угруповання поблизу кордону.

Як повідомляв ForUA, Сполучені Штати та Іран досягли мирної угоди. У неділю Армія оборони Ізраїлю заявила про авіаудар по командному центру угруповання «Хезболла» у Бейруті у відповідь на запуск ліванським угрупованням трьох безпілотників у бік Ізраїлю.