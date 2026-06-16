Повна відмова від цукру може шкодити здоров’ю, – дослідження

Повне виключення цукру з раціону може мати неочікувані негативні наслідки для метаболізму та стану мікробіому кишківника. Як повідомляє ScienceDaily, до такого висновку прийшли дослідники з Інституту діабету Дасмана в Кувейті.

Вчені порівняли стан здоров’я двох груп мишей, які протягом 16 тижнів дотримувалися дієти з низьким вмістом жирів. Одна група отримувала раціон із додаванням сахарози, тоді як інша споживала їжу, повністю позбавлену цього виду цукру. Результати показали, що миші, які не вживали цукор взагалі, мали гірші показники здоров’я, ніж ті, чий раціон був збалансованим.

Зокрема, у “безцукровій” групі спостерігалися порушення контролю рівня глюкози, зниження чутливості до інсуліну та розвиток ознак жирової хвороби печінки. Окрім того, дослідники зафіксували посилення запальних процесів у кишківнику та негативні зміни у складі мікробіоти. При цьому маса тіла обох груп тварин залишалася схожою, що свідчить про глибокі метаболічні порушення, спричинені саме дефіцитом вуглеводів, а не змінами у вазі.

За словами головного вченого дослідження доктора Рашида Ахмада, отримані дані свідчать, що радикальне обмеження цукру може бути шкідливим.

“Повне видалення сахарози з дієти може несподівано порушити здоров’я кишечника і сприяти запаленню. Збалансоване харчування є важливішим, ніж просто відмова від певного інгредієнта”, – наголосив він.

Це відкриття може суттєво змінити підходи до розробки дієтичних рекомендацій. Замість фокусування лише на обмеженні споживання цукру, фахівці радять зосередитися на підтримці здорового мікробіому та загального балансу нутрієнтів. Автори дослідження впевнені, що розуміння цих механізмів допоможе у розробці ефективніших стратегій профілактики метаболічних захворювань, жирової хвороби печінки та хронічних запалень.