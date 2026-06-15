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Технології

Український флот поповнився ще одним протимінним кораблем

Український флот поповнився ще одним протимінним кораблем

Нідерланди в межах коаліції морських спроможностей передали Військово-морським силам України новий протимінний корабель класу Alkmaar. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Корабель отримав назву «Генічеськ» — на честь українського рейдового тральщика, який загинув під час виконання бойового завдання у 2022 році, прикриваючи бійців спецпідрозділу.

За словами Неїжпапи, новий корабель суттєво посилить можливості українського флоту у сфері протимінної боротьби та сприятиме підвищенню безпеки судноплавства в Чорному морі. За потреби його можуть залучати й до виконання завдань за межами цього регіону.

Після передачі «Генічеська» у складі ВМС України налічується вже п’ять протимінних кораблів, отриманих від міжнародних партнерів.

Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown — «Черкаси» та «Чернігів». Ще два кораблі класу Alkmaar — «Маріуполь» і «Мелітополь» — Україна отримала від Бельгії та Нідерландів.

Передача нового судна стала черговим кроком у зміцненні спроможностей українського флоту та розвитку співпраці з державами-партнерами у сфері морської безпеки.

Чим знешкоджують міни тральщики Alkmaar

Кораблі мають легке стрілецьке озброєння, зокрема великокаліберні кулемети, для самооборони. Основними засобами знешкодження мін є дистанційно керовані підводні апарати (ROV), зокрема типу SeaFox.

Вони використовуються для ідентифікації підводних об’єктів і, у разі підтвердження загрози, – їх знищення за допомогою підривного заряду, що доставляється безпосередньо до цілі. Також можуть залучатися водолази для виконання спеціальних підривних робіт.

Цікаво, що корпус кораблів виготовлений із немагнітних матеріалів (склопластику на основі поліестеру), що дозволяє мінімізувати ризик спрацювання мін із магнітними детонаторами. Надбудова виконана з легких сплавів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НідерландикорабельОлексій НеїжпапаГенічеськпідводні дронитральщик
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