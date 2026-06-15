США пригрожують Франції 100-відсотковим митом

Президент Дональд Трамп попередив, що США не матимуть іншого вибору, окрім як ввести 100-відсоткові мита на французьке вино, якщо Париж не скасує свій цифровий податок на американських технологічних гігантів.

Трамп висловив це попередження безпосередньо президенту Франції Емманюелю Макрону, вимагаючи скасувати 3-відсотковий податок на американських технологічних гігантів, повідомляє The New York Post.

"Я попросив його не обкладати американські компанії податком, і якщо вони це зроблять, у мене не буде іншого вибору, окрім як обкласти 100-відсотковим митом усі шампанські та всі вина, що надходять із Франції. Все, що Макрон має зробити, – це скасувати податок з продажів, і він не відчуватиме такого тиску", - додав він.

Цей ультиматум створює передумови для гострого протистояння на саміті "сімки", що відбудеться у понеділок у Франції.

Алкоголь входить до числа провідних експортних товарів ЄС до США, обсяг якого у 2024 році становитиме близько 9 млрд євро.

З 2019 року Франція застосовує 3-відсотковий збір з доходів від цифрових послуг, отриманих у Франції компаніями, чий дохід у цій країні перевищує 25 млн. євро, а в усьому світі – 750 млн. євро.

Фото: Телеграф.