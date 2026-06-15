Під час рашистської атаки на Київ згорів найбільший антикварний ринок України

Унаслідок масованої рашистської атаки на Київ у ніч проти 15 червня було знищено найбільший в Україні офіційний антикварний ринок. Пожежа повністю охопила торговельні ряди на Почайні, де працювали десятки продавців антикваріату та вінтажних речей.

Про втрату ринку повідомила київська підприємиця Олена Кондратюк, яка мала там два магазини. Вона оприлюднила відео гасіння масштабної пожежі.

Значних руйнувань зазнав ринок «Петрик» на вулиці Вербовій поблизу станції метро «Почайна». Саме тут розташовувався відомий антикварний сектор, який вважався найбільшим офіційним майданчиком такого типу в Україні.

Після влучання та подальшої пожежі ринок практично повністю вигорів. Станом на ранок рятувальники ліквідували відкрите горіння, однак на місці продовжують працювати співробітники ДСНС та правоохоронці, які документують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Цієї ж ночі серйозних руйнувань зазнав і ринок біля станції метро «Шулявська». За попередніми даними, внаслідок прямого влучання боєприпасу та падіння уламків там спалахнула масштабна пожежа.

Вогонь швидко поширився територією торговельних рядів на вулиці Олександра Довженка та знищив десятки павільйонів. Площа займання становила кілька сотень квадратних метрів.

За словами очевидців, на ринку не вцілів жоден торговельний павільйон або МАФ. Наразі триває оцінка завданих збитків.