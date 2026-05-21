Війна

СБУ уразила штаб ФСБ і знищила “Панцир-С1” на окупованій території - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну операцію Центру спецоперацій “А” Служби безпеки України на тимчасово окупованій території.

За словами президента, українські спецпризначенці уразили штаб російських співробітників ФСБ та знищили зенітний ракетний комплекс “Панцир-С1”.

“Є хороші результати від воїнів Центру спецоперацій “А” СБУ. Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс “Панцир-С1”, — заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що внаслідок операції російські війська зазнали значних втрат.

“Завдяки тільки одній цій операції російські втрати — близько сотні окупантів знищеними та пораненими”, — наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна продовжить завдавати ударів по російських силах.

“Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати”, — зазначив він.

 Автор: Богдан Моримух

