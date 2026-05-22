Сибіга заявив про готовність України та Угорщини відкрити нову сторінку відносин

Андрій Сибіга повідомив про першу особисту зустріч із новою очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан та заявив про готовність сторін до відновлення двосторонніх відносин.

Про це керівник українського МЗС розповів під час онлайн-брифінгу для журналістів.

За словами Сибіги, під час зустрічі сторони домовилися провести вже наступного тижня новий раунд переговорів. Основною темою стане можлива зустріч лідерів України та Угорщини.

«Я бачу готовність чути одне одного й спільно відкривати нову сторінку наших двосторонніх відносин», — заявив міністр.

Він наголосив, що розмова була відвертою і сторони не уникали складних тем.

Сибіга також подякував угорській колезі за засудження останнього масованого російського обстрілу України. За його словами, раніше угорська сторона подібних заяв не робила.

Зустріч міністрів відбулася на полях засідання НАТО у Гельсінборзі. Там сторони також підбили підсумки першого раунду консультацій між Україною та Угорщиною щодо відновлення відносин.

Відносини між Києвом і Будапештом останніми роками залишалися напруженими. Попередній уряд Віктор Орбан блокував початок переговорів про вступ України до ЄС та вимагав від Києва додаткових гарантій щодо прав нацменшин.

Ситуація ще більше загострилася після затримання на початку травня угорських шпигунів Служба безпеки України. У відповідь угорська сторона заявила про викриття «українських шпигунів».

Останній конфлікт між країнами виник після підлого захоплення інкасаторської машини Ощадбанку в Угорщині. Після зміни влади Будапешт повернув затримане майно та скасував заборону на в’їзд до Шенгенської зони для співробітників банку.