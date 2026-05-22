США звернулися до України, Польщі та Литви з вимогою послабити санкції проти «Білоруськалію»

Сполучені Штати звернулися до Литви, Польщі та України з проханням послабити санкції проти білоруського калію та дозволити його транзит через свої території.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на лист спеціального представника США в Білорусі Джона Коула.

У документі зазначається, що після скасування американських санкцій проти «Білоруськалію» американські компанії зацікавилися закупівлею та перевезенням білоруського калію. Для цього, як вказують у США, потрібен транзит через країни ЄС або Україну, щоб уникнути маршрутів через Росію.

Вашингтон також заявив про зацікавленість у пошуку нових транзитних шляхів для білоруських добрив через Польщу, Литву чи Україну з метою скорочення світового дефіциту калію.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили отримання листа. Водночас у Польщі та Литві офіційно поки не прокоментували звернення США.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис раніше заявляв, що Вашингтон чинить тиск на Вільнюс щодо відновлення транзиту білоруської продукції.

У березні США послабили санкції проти «Білоруськалію», а також виключили із санкційного списку «Білоруську калійну компанію» та компанію «Агророзвиток». Це сталося після домовленостей про звільнення 250 політичних в’язнів у Білорусі.

Санкції проти білоруської калійної галузі діють із 2021 року після примусової посадки літака Ryanair у Мінську та затримання опозиційного блогера Роман Протасевич і його партнерки Софія Сапега.

Попри пом’якшення американських санкцій, Європейський Союз цього року продовжив економічні обмеження проти Білорусі ще на рік. Вони передбачають заборону на імпорт білоруських калійних добрив та санкції проти «Білоруськалію».

Як повідомляв ForUA, цього року США частково зняли санкції з «Білоруськалію» після того, як режим Олександра Лукашенка звільнив частину політв’язнів. Американська сторона пояснювала це необхідністю уникнути дефіциту калійних добрив і стримати зростання цін на внутрішньому ринку.

При цьому зацікавленість Вашингтона у відновленні постачання білоруських добрив пов’язують із торговельною політикою президента США Дональд Трамп. Після запровадження американською адміністрацією мит на канадський калій США зіткнулися з ризиком дефіциту добрив і подорожчання продукції, оскільки саме Канада традиційно є головним постачальником калію на американський ринок.

На цьому тлі американська влада почала шукати альтернативні джерела імпорту, зокрема в Білорусі. Критики такого підходу називають ситуацію наслідком волюнтаристської торговельної політики Трампа, яка створила конфлікт навіть із одним із ключових союзників США — Канадою.

Також ЄС поступово підвищує мита на білоруські та російські добрива. До 2028 року вони мають зрости до 350 євро за тонну.