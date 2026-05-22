Мобілізація у столиці: ТЦК розширює зони перевірок

У Києві посилюють мобілізаційні заходи та розширюють роботу груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Представники ТЦК підтверджують, що перевірки військовозобов’язаних проводитимуться як у громадських місцях, так і за місцем проживання громадян. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив виконувач обов’язків заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Валерій Кравченко.

За його словами, за останні місяці кількість груп оповіщення у столиці збільшилася приблизно на 40%. Це, як пояснили в ТЦК, пов’язано з необхідністю активізації мобілізаційних процесів в умовах воєнного стану.

Кравченко зазначив, що після реорганізації підрозділів охорони були створені окремі взводи, які займаються охороною та оповіщенням, і саме вони зараз активно розширюються. До складу таких груп можуть входити представники місцевої влади, ОСББ, а також військовослужбовці бойових підрозділів.

У ТЦК підтвердили, що групи оповіщення працюють не лише за місцем проживання військовозобов’язаних, а й у громадських місцях, транспорті та на підприємствах. При цьому частина заходів проводиться спільно з поліцією, яка за необхідності забезпечує зупинку транспорту.

Також у столиці тривають спільні рейдові заходи ТЦК, поліції та підрозділів 13-го армійського корпусу в межах розшукових дій під час воєнного стану.

Як повідомляло раніше ForUa, до суду передано обвинувальний акт щодо керівника районного ТЦК та СП в Івано-Франківській області та трьох його підлеглих, яких підозрюють у катуванні військовозобов’язаних.