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Суспiльство

Міноборони готує масштабну перевірку ТЦК та прискорює їхню реформу

Міноборони готує масштабну перевірку ТЦК та прискорює їхню реформу

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік анонсував проведення службових перевірок в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) .

"Вчора провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ щодо інцидентів в Одеському ТЦК. Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни. За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, максимально пильно розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій". – написав Банік у Facebook у середу.

Заступник міністра оборони закликав до прозорої комунікації з суспільством та максимального сприяння всім правоохоронним органам.

Він наголосив, що такі інциденти, як в Одеському ТЦК, ще раз підтверджують, "наскільки критично назріла реформа ТЦК", над якою Міноборони зараз працює.

"Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад – мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах", – заявив Банік.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МіноборонимобілізаціяТЦКМстислав Банік
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