П’яний чоловік з автоматом влаштував стрілянину поблизу ТЦК на Поділлі

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у стрілянині поблизу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в селищі Летичів Хмельницької області. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 17 червня поблизу Хмельницького районного ТЦК та СП. Наразі триває досудове розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї.

У прокуратурі зазначили, що 31-річний чоловік прийшов до установи у стані алкогольного сп’яніння. При собі він мав автоматичну зброю, яку раніше задекларував відповідно до вимог законодавства.

За версією правоохоронців, між чоловіком та військовослужбовцями виник конфлікт. Під час суперечки він здійснив кілька пострілів у бік огорожі адміністративної будівлі ТЦК, після чого залишив місце події.

Невдовзі підозрюваного затримали. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту та вирішують питання щодо подальших процесуальних дій.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.