﻿
Війна

На фронті в Харківській області фіксується динамічна зміна позицій

На фронті в Харківській області фіксується динамічна зміна позицій

Український аналітичний проєкт DeepState повідомив про зміни на лінії фронту в Харківській області. Згідно з останнім оновленням інтерактивної мапи бойових дій, окупантам вдалося просунутися в районі населеного пункту Піщане.

OSINT-аналітики зазначають, що ворог захопив низку позицій поблизу цього села, продовжуючи тиск на Куп’янському напрямку. Саме Харківщина останнім часом залишається однією з ключових ділянок фронту, де російські війська намагаються покращити свої тактичні позиції та посилити наступальні дії.

Водночас Сили оборони України продовжують активні бойові дії безпосередньо в Куп’янську. За інформацією DeepState, українські військові проводять зачистку територій міста від російських окупантів, які намагалися закріпитися в центральній частині.

Повідомляється, що українським захисникам вдалося ліквідувати групи російських військових, які продовжували утримувати окремі позиції у місті. Бої на цьому напрямку залишаються інтенсивними.

Аналітики наголошують, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається динамічною, а зміни на фронті можуть відбуватися дуже швидко. Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ щодо змін лінії фронту наразі немає.

Як повідомляло раніше ForUa, українські війська переходять у контратаки та повертають території.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Харківщинапросування ворогазачистка Куп’янська
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна готує повернення праху Коновальця, Петлюри та Скоропадського
Культура 22.05.2026 16:56:09
Україна готує повернення праху Коновальця, Петлюри та Скоропадського
Читати
Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Столиця 22.05.2026 15:51:50
Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Читати
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Війна 22.05.2026 15:14:54
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Читати

Популярнi статтi