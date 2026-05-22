На фронті в Харківській області фіксується динамічна зміна позицій

Український аналітичний проєкт DeepState повідомив про зміни на лінії фронту в Харківській області. Згідно з останнім оновленням інтерактивної мапи бойових дій, окупантам вдалося просунутися в районі населеного пункту Піщане.

OSINT-аналітики зазначають, що ворог захопив низку позицій поблизу цього села, продовжуючи тиск на Куп’янському напрямку. Саме Харківщина останнім часом залишається однією з ключових ділянок фронту, де російські війська намагаються покращити свої тактичні позиції та посилити наступальні дії.

Водночас Сили оборони України продовжують активні бойові дії безпосередньо в Куп’янську. За інформацією DeepState, українські військові проводять зачистку територій міста від російських окупантів, які намагалися закріпитися в центральній частині.

Повідомляється, що українським захисникам вдалося ліквідувати групи російських військових, які продовжували утримувати окремі позиції у місті. Бої на цьому напрямку залишаються інтенсивними.

Аналітики наголошують, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається динамічною, а зміни на фронті можуть відбуватися дуже швидко. Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ щодо змін лінії фронту наразі немає.

Як повідомляло раніше ForUa, українські війська переходять у контратаки та повертають території.