﻿
Війна

ЗСУ відкинули окупантів ближче до держкордону на Харківщині - Трегубов

ЗСУ відкинули окупантів ближче до держкордону на Харківщині - Трегубов

Ситуація на Великобурлуцькому напрямку Харківщини покращилася для українських військових — російських окупантів фактично відтиснули до державного кордону, а за останній місяць вони втратили контроль над двома населеними пунктами.

Про це в етері телемаратону заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, нині обстановка на цьому напрямку повернулася до формату, який спостерігався приблизно рік тому.

«Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому», — зазначив Трегубов.

Він додав, що українським силам вдалося відтіснити російські війська ближче до держкордону. Також окупанти за останній місяць втратили два населені пункти.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУвійнаХарківщинавійна з рашистамиВеликий Бурлук
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Столиця 22.05.2026 15:51:50
Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Читати
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Війна 22.05.2026 15:14:54
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Читати
Головний фінансист бойової бригади програв у казино майже 10 мільйонів
Війна 22.05.2026 14:48:33
Головний фінансист бойової бригади програв у казино майже 10 мільйонів
Читати

Популярнi статтi