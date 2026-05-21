ЗСУ відкинули окупантів ближче до держкордону на Харківщині - Трегубов

Ситуація на Великобурлуцькому напрямку Харківщини покращилася для українських військових — російських окупантів фактично відтиснули до державного кордону, а за останній місяць вони втратили контроль над двома населеними пунктами.

Про це в етері телемаратону заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, нині обстановка на цьому напрямку повернулася до формату, який спостерігався приблизно рік тому.

«Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому», — зазначив Трегубов.

Він додав, що українським силам вдалося відтіснити російські війська ближче до держкордону. Також окупанти за останній місяць втратили два населені пункти.