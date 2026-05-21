Українські війська переходять у контратаки та повертають території - звіт ISW

Українські війська поступово відновлюють тактичну ініціативу на різних ділянках фронту та посилюють тиск на російську армію.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що останніми місяцями Сили оборони України здійснили серію контратак на різних напрямках і досягли найбільших результатів із часу операції в Курській області.

За даними ISW, українські війська повернули значні території в районі Куп’янська, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні України взимку та навесні 2026 року, а також просунулися у західній частині Запорізької області.

В Інституті підкреслюють, що українські дії на півдні створили для Росії серйозні оперативні та стратегічні труднощі під час її весняно-літнього наступу на так званий «пояс фортець».

Через це російське командування змушене розподіляти сили між пріоритетними напрямками та обороною від українських атак.

Окремо аналітики відзначають посилення української кампанії ударів середньої дальности по російській логістиці, техніці та особовому складу, що, за їх оцінками, суттєво знизило можливості РФ проводити наступальні операції по всій лінії фронту.

Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що лише за перші 19 днів травня українські дрони уразили понад 19 тисяч російських військових цілей, з яких понад 6 тисяч — робота підрозділів СБС.

В ISW також звертають увагу на проблеми Росії з поповненням втрат. За їхніми даними, у першому кварталі 2026 року Міноборони РФ уклало 70 500 контрактів, що нижче рівня, необхідного для компенсації втрат на фронті.

Аналітики прогнозують, що Україна й надалі поєднуватиме контратаки з ударами середньої дальності, що продовжить ускладнювати російські наступальні операції.