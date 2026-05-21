Україна отримає спецстатус від Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з пропозицією надати Україні новий статус "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства.

Мерц нібито виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково закриє запит Києва на якнайшвидший вступ, повідомляє Spiegel.



Мерц зазначає, що розширення ЄС є геополітичною необхідністю, але водночас зазначає, що процес вступу є затяжним.



"Тож я переконаний, що нам потрібний новий імпульс і для України, і для країн Західних Балкан та Молдови", – зазначає він.



Канцлер вказує на те, що Україна – в особливій ситуації, оскільки перебуває у стані війни, і при цьому досягла значного прогресу у переговорах про вступ.

Спецстатус "асоційованого члена", який він пропонує для України як тимчасове рішення, у баченні Мерца передбачає надання Києву більших прав та обов’язків, ніж зазвичай отримують кандидати у класичному процесі вступу:



- участь і право голосу на зустрічаї Ради ЄС і Євроради, а також участь без права голосу у роботі Єврокомісії та Європарламенту;

- поступова інтеграція у бюджет ЄС;

- поширення на Україну статті 42.7 Договорів ЄС про взаємну допомогу і оборону – що забезпечить певні безпекові гарантії України та відображає її запит;

- особливу участь у Суді ЄС, з посадою Assistant Rapporteur.



Мерц вважає, що надання Україні такого спецстатусу має посприяти і переговорному процесу, ініційованому США – оскільки йдеться про застосування до України європейської статті про взаємодопомогу.

Паралельно канцлер рекомендує залишити механізм скорочення цих прав, якщо на євроінтеграційному шляху України почнеться відкат і її політика почне розходитися з фундаментальними цінностями ЄС.

Західним Балканам та Молдові він пропонує надати не ідентичні, а окремі плани прискореної інтеграції у ЄС.

