﻿
Полiтика

Україна отримає спецстатус від Мерца

Україна отримає спецстатус від Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з пропозицією надати Україні новий статус "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства.

Мерц нібито виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково закриє запит Києва на якнайшвидший вступ, повідомляє Spiegel.

Мерц зазначає, що розширення ЄС є геополітичною необхідністю, але водночас зазначає, що процес вступу є затяжним.

"Тож я переконаний, що нам потрібний новий імпульс і для України, і для країн Західних Балкан та Молдови", – зазначає він.

Канцлер вказує на те, що Україна – в особливій ситуації, оскільки перебуває у стані війни, і при цьому досягла значного прогресу у переговорах про вступ.

Спецстатус "асоційованого члена", який він пропонує для України як тимчасове рішення, у баченні Мерца передбачає надання Києву більших прав та обов’язків, ніж зазвичай отримують кандидати у класичному процесі вступу:

- участь і право голосу на зустрічаї Ради ЄС і Євроради, а також участь без права голосу у роботі Єврокомісії та Європарламенту; 
- поступова інтеграція у бюджет ЄС;   
- поширення на Україну статті 42.7 Договорів ЄС про взаємну допомогу і оборону – що забезпечить певні безпекові гарантії України та відображає її запит;  
- особливу участь у Суді ЄС, з посадою Assistant Rapporteur.

Мерц вважає, що надання Україні такого спецстатусу має посприяти і переговорному процесу, ініційованому США – оскільки йдеться про застосування до України європейської статті про взаємодопомогу. 

Паралельно канцлер рекомендує залишити механізм скорочення цих прав, якщо на євроінтеграційному шляху України почнеться відкат і її політика почне розходитися з фундаментальними цінностями ЄС. 

Західним Балканам та Молдові він пропонує надати не ідентичні, а окремі плани прискореної інтеграції у ЄС. 

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСУкраїнаНімеччинаМерц
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Столиця 22.05.2026 15:51:50
Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Читати
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Війна 22.05.2026 15:14:54
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Читати
Головний фінансист бойової бригади програв у казино майже 10 мільйонів
Війна 22.05.2026 14:48:33
Головний фінансист бойової бригади програв у казино майже 10 мільйонів
Читати

Популярнi статтi