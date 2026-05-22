Рютте закликав Європу готуватися до скорочення військ США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські союзники мають бути готовими до можливого скорочення американської військової присутности в Європі.

Про це він сказав після міністерської зустрічі НАТО, відповідаючи на запитання журналістів щодо майбутнього контингенту США на континенті, повідомляє Європейська правда.

За словами Рютте, зараз триває перегляд внеску Сполучених Штатів у модель сил Альянсу. Він зазначив, що обговорення ведуться на політичному рівні, а частина інформації залишається закритою.

Генсек НАТО наголосив, що США змушені враховувати загрози на кількох напрямках одночасно, тому мають оцінювати, як ефективно розподіляти свої сили та ресурси.

У цьому контексті Рютте заявив, що європейським союзникам та Канаді доведеться більше уваги приділяти власній обороні та нарощувати свої можливості.

Він також підкреслив, що ризик скорочення американської присутности в Європі не є новиною та не пов’язаний із прагненням Вашингтона перекласти оборонний тягар на союзників.

«США не можуть бути всюди одночасно», — пояснив Рютте.

Під час зустрічі був присутній і держсекретар США Марко Рубіо, однак деталей щодо можливих змін у військовій присутності американської сторони офіційно не озвучували.