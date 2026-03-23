Будапешт викинули на узбіччя через підозри у зливах інформації

Країни Європейського Союзу дедалі частіше обмежують участь Угорщини в обговореннях важливих і делікатних питань через побоювання, що Будапешт може передавати конфіденційну інформацію до Росії.

За словами одного з чиновників, «не надто лояльні держави-члени є основною причиною того, чому більша частина важливої європейської дипломатії зараз відбувається в різних, більш дрібних форматах — Е3, Е4, Е7, Е8, Веймарський альянс, NB8, JEF та інші», повідомляє Politico.

До прикладу, Веймарський альянс об’єднує Францію, Німеччину та Польщу, NB8 — вісім країн Північної Європи та Балтії, а JEF — Об’єднані експедиційні сили з десяти країн Північної Європи.

У світлі нових звинувачень Угорщини у витоку інформації Росії, ЄС розглядає можливість засекречення частини документів і даних. Один із дипломатів зазначив, що присвоєння статусу «секретно» «не є панацеєю», але може слугувати стримувальним фактором та спростити розслідування витоків.

Крім того, Бухарестська дев’ятка на східному фланзі НАТО розглядала можливість виключення Будапешта з цього формату наступного року через небажання країни підтримати Україну.

П’ять дипломатів ЄС відзначили, що новини про виключення Угорщини не стали для них сюрпризом, проте формальна реакція блоку на звинувачення буде відкладена через майбутні вибори в Угорщині 12 квітня. Будь-яка офіційна позиція залежатиме від результатів голосування та переобрання прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Дипломат, який коментував ситуацію, зазначив: «Це підриває довіру, співпрацю і цілісність ЄС. Якщо проблема залишиться після виборів, ЄС повинен знайти способи вирішити її іншим шляхом».

Як повідомляло раніше ForUa, Орбан погрожує Україні повним блокуванням у ЄС.