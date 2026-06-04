Асиметрична прірва: що показали форуми у Києві та Санкт-Петербурзі

У середу, 3 червня, в Києві уперше відбулося засідання Ради Україна-НАТО, натомість в РФ стартував Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ-2026). Детальніше про те, що показали ці два заходи в контексті повномасштабної війни, що триває – далі в матеріалі ForUA.

В українській столиці напередодні відбулося перше в історії засідання Ради Україна-НАТО, в якому прийняли безпосередню участь генсек Альянсу Марк Рютте, а також представники усіх 32-х держав-членів даного військово-політичного блоку.

За підсумками закритого засідання президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генсеком НАТО заявив, що, завдяки «складній системі обміну», Україна домовилася отримати нові системи Patriot і ракети до них раніше, ніж у 2030 році.

Зокрема, за словами нинішнього господаря Банкової, інші держави поступилися Україні своїм місцем у черзі на нові системи ППО, але тепер виникли проблеми з оплатою, бо «партнерські гроші» досі не надійшли. «Ми повинні що завгодно зробити, але проплатити цей контракт. Інакше всі системи і ракети прийдуть аж у 2030-му», – наголосив глава держави недвозначно натякаючи на те, що Євросоюз м’яко кажучи зволікає з виділенням Києву узгодженого раніше кредиту у розмірі 90 мільярдів євро.

Натомість генсек НАТО зосередився на питанні євроатлантичної інтеграції України. Він підкреслив, що рішення про майбутній вступ Києва, ухвалене кілька років тому, наразі лишається чинним. Президент України зі свого боку деталізував, що на зустрічі Ради Україна-НАТО звучала підтримка вступу нашої держави до Північноатлантичного Альянсу: «Більшість країн дійсно вже розуміє, що Україна в НАТО потрібна самому Альянсу не менше, ніж Україні. Але це така довга розмова… Я вважаю, що і русскім потрібно, щоб Україна була в НАТО. Бо в майбутньому може бути боляче, якщо Україна не в НАТО». На переконання експертів, аргументи президента на користь останнього ґрунтуються зокрема на тому, що членство України в НАТО дасть РФ гарантії ненападу з боку ЗСУ попри те, що під її контролем лишаються окуповані території.

До речі, якщо говорити про країну-агресорку, то під час учорашнього візиту до Києва, генсек НАТО розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді: «Ви зрештою помрете у багнюці в Україні». Також він прокоментував і обстріл Україною Санкт-Петербурга 3 червня - у день, коли там стартував Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ) – ключова міжнародна подія Путіна. Пан Рютте провів паралель між цим заходом і так званим «парадом перемоги» 9 травня. «Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня чи інші події лише завдяки офіційному указу ось цього президента», – заявив він, показавши на Зеленського. Глава української держави при цьому зазначив, що метою не була атака саме на Путіна, який планує відвідати ПМЕФ за кілька днів. «Чесно кажучи, я не слідкую, в мене немає програмки, куди Путін їде в який день. Ми відповідаємо на удари по Україні. Я вважаю, що ми завдаємо справедливі удари. Добу тому була масована атака, ми відповіли їм відповідно. Але ми відповідаємо виключно по НПЗ та військових цілях, справедливих цілях. От що робить Україна», – додав чинний гарант української Конституції.

Нагадаємо, у середу, 3 червня відбулася масштабна атака українських далекобійних безпілотників на Санкт-Петербург та Ленінградську область РФ. Спецоперацію, подолавши відстань близько 1100 км, спільно провели Сили оборони України, зокрема СБУ та ГУР. В результаті було зафіксовано влучання у найбільший у регіоні «Петербурзький нафтовий термінал», що спричинило масштабну пожежу та стовпи чорного диму. Водночас у Кронштадті було уражено російський корвет «Бойкий» (носій керованих ракет), який перебував на ремонті, а також іншу портову інфраструктуру.

Володимир Зеленський назвав ці удари справедливою відповіддю на бомбардування України Росією та пригрозив надіслати до країни-агресорки нові дронові «привіти».

«Найвищий «пілотаж» історії з атакою на петербурзький нафтовий термінал - ролики прильотів, які зняли... бійці місцевого ППО. Прямо з постів на даху. Тобто, вони не збивають українські БПЛА, а знімають прильоти. Ще й змагаються, хто встиг, у кого краще відео пожежі. І себе знімають. Красені. Просто хвиля позитивних почуттів. Генштабу та СБУ варто зробити висновки. Потрібно частіше літати в Пітер, це реально прикрашає війну смішними та радісними моментами. Запитання тепер в іншому. Бункерний щур, який мав на форумі виступати – приїде (виступ очільника Кремля запланований на п’ятницю, 5 червня – ред.)? Чи злякали? З одного боку, у Пітері дуже глибоке метро і є де сховатися. Та й летіти дронам далеко – встигнуть попередити. З іншого боку, старий не просто боягуз, а патологічний боягуз. А тут ще авіапереліт, нервове ППО зустрічає. Може злякатися і не прилетіти. Словом, страшно в Росії говорити про міжнародну економіку. Навіть так далеко від українських кордонів. Ну, нехай звикають. Ми ще не починали…», - іронізує політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Натомість очільник Інституту світової політики Віктор Шлінчак констатує: «Поступово привчаємо руських, що якщо вони у себе за порєбриком збираються проводити якісь масові заходи (паради, форуми, мітинги), то їм початку треба просити дозволу не у Кремлі, а у Києва. Рот Путіна Пєсков заявив, що, виявляється, «СВО» для того й задумувалася, аби Україна не обстрілювала Росію. Дивовижна логіка. І як вона тоді співіснує з свіжою заявою того ж Пєскова, що Україна має вийти з Донбасу? Це якийсь новий вид шизофренії – ми претендуємо на ваші території, намагаємось їх захопити, вбити побільше цивільних – і все це, щоб ви не били по Санкт-Петербургу. Так по ньому ніхто і не бив би, якби начальник Пєскова цю війну не розв’язав...».

Звернувши увагу на те, що кремлівський диктатор проводить у Пітері свій улюблений економічний форум з чорною ікрою, дорогими напоями та деякими гостями із Заходу, інвестиційний банкір та блогер Сергій Фурса резюмує: «Форум у Пітері – це вітрина Росії для багатих. І тих, кому не соромно. Навіть Трамп прислав туди якогось помічника головного двірника Білого Дому. Українські представники також вирішили долучитися, до речі. Представляли там дуже гарячий нині сектор українського міл-теху. Наш основний драйвер економічного зростання та інвестиційної цікавості. Не можна було пропустити такий майданчик, щоб показати інвесторам можливості, зацікавити їх».

Зрештою аналітик задався саркастичним питанням про те, що зрештою стане фінішною ілюстрацією путінського форуму у Пітері (триватиме до суботи, 6 червня – ред.): візит добрих українських дронів чи спеціальний гість цього збіговиська, румунський персонаж Андрій Тейт, відомий мізогоніст, торговець людьми і гвалтівник?

Як не крути, підсумовує Сергій Фурса, економічні форуми мають демонструвати реальність, а реалії «наддержав» тепер саме такі.