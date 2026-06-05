Військовий ТЦК та член ДФТГ побили ветерана у Києві

Увечері на вулиці Стеценка група оповіщення Шевченківського районного ТЦК здійснювала заходи щодо перевірки військово-облікових документів у громадян.

У подальшому під час перевірки документів між учасниками групи оповіщення та водієм зупиненого автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби, повідомляє поліція Києва.

Під час сутички один із військовослужбовців завдав водієві декілька ударів руками по тілу, а член добровольчого формування застосував сльозогінний газ до ветерана.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані потерпілим ушкодження у вигляді синців належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного в м. Києві ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Досудове розслідування триває.

Фото: поліція Києва.