Зеленський назвав обмін полоненими можливим прологом до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський у відкритому листі до очільника Кремля Володимира Путіна заявив, що Україна готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх» як одного з перших кроків до завершення війни.

Лист 4 червня оприлюднив Офіс президента.

«Україна готова до обміну військовополоненими за принципом “всіх на всіх”, і це може стати хорошим прологом до закінчення війни», — наголосив Зеленський.

За словами президента, питання повернення полонених може стати початком дипломатичного процесу та одним із ключових елементів майбутнього врегулювання.

У зверненні Зеленський також закликав Росію повернути цивільних осіб і дітей, яких вивезли під час повномасштабної війни.

«Треба зробити серйозні кроки для повернення цивільних і дітей, які були вивезені протягом війни. Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців і росіян», — зазначив керівник держави.

Президент України додав, що Київ готовий обговорювати припинення вогню на період переговорів, однак наголосив: у разі небажання Кремля завершувати війну Україна продовжить боротьбу.

«Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає», — заявив Зеленський.