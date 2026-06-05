Девід Бекхем показав своє домашнє господарство у заміському маєтку

Девід Бекхем показав підписникам своє домашнє господарство в маєтку в Котсуолдсі та поділився новими кадрами з курником, садом і теплицею, пише таблоїд People.

Колишній футболіст опублікував в Instagram добірку фотографій і відео, на яких продемонстрував повсякденне життя за містом. У дописі він показав, як перевіряє курник, збирає яйця та доглядає за садом.

На одному з відео спортсмен заповзає до курника та знаходить кілька яєць. Також він показав теплицю та сад із великою кількістю квітів і рослин. Окремо в Instagram Stories Бекхем розповів про нових мешканців господарства – чорних водяних курочок, яких назвав новими “членами родини”.

Крім домашньої птиці та саду, Бекхем продемонстрував білі троянди, які носять його ім’я. Сорт був створений компанією David Austin Roses і вперше представлений на квітковому шоу Челсі в травні цього року на честь 50-річчя колишнього футболіста.

Під час цього заходу Бекхем показав троянди королю Чарльзу III та королеві Каміллі.

У відео, яке опублікував The King’s Foundation, король поцікавився історією створення троянди Sir David Beckham. Футболіст розповів, що ідею приурочити появу квітки до 50-річчя запропонувала його 14-річна донька Гарпер.