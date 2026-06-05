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Столиця

Демонтований у Києві пам’ятник Булґакову передали спадкоємиці Михайла Рапая

Демонтований у Києві пам’ятник Булґакову передали спадкоємиці Михайла Рапая

У Києві демонтували пам’ятник російському письменникові Міхаілу Булґакову на Андріївському узвозі та передали його на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая.

Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

У відомстві зазначили, що спадкоємиця скульптора раніше звернулася до міжвідомчої робочої групи з проханням передати їй роботу батька для особистого зберігання.

Рішення про демонтаж монумента Київрада ухвалила ще 18 грудня 2025 року.

У департаменті наголосили, що демонтаж провели з урахуванням висновку Українського інституту національної пам’яти, який визнав об’єкти, присвячені Міхаілу Булґакову, символікою російської імперської політики.

У висновку УІНП ідеться, що постать Булґакова використовується російською пропагандою для глорифікації імперської політики РФ, тому такі об’єкти мають бути усунені з публічного простору відповідно до закону про деколонізацію.

Нагадаємо, 4 червня у Києві демонтували пам’ятник Міхаілу Булґакову на Андріївському узвозі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївдемонтажАндріївський узвізМіхаіл БулґаковМихайло Рапай
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