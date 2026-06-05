Без нашої зброї Україна не вижила б, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не вижила б у війні з Росією без американської зброї та обладнання.

Він заявив, що Україна отримала величезну суму грошей, а без обладнання та зброї, наданої США, країна б не змогла протриматися й одного-двох днів, передає "Європейська правда".

"Без нашої зброї та нашого обладнання Україна не вижила б, щоб воювати сьогодні. Знаєте, я маю на увазі, якщо говорити про це питання, ми надали їм обладнання на сотні мільярдів доларів, і найкраще обладнання.І ми виробляємо найкраще обладнання у світі, але без нього вони б не протрималися й одного-двох днів", – заявив він.

Він нагадав про передачу Україні протитанкових ракет, ймовірно, маючи на увазі переносні зенітно-ракетні комплекси Javelin, продаж яких Києву здійснювався під час першої каденції Трампа.

"Пам’ятаєте протитанкові ракети? Пам’ятаєте це, так? Коли танки застрягли в багнюці. А потім вони обійшли їх і бум, бум, бум, бум…Я сказав, що Обама дав простирадла, а Трамп – протитанкові ракети як одне з найруйнівніших видів зброї", - заявив Трамп.

Фото: oxu.az.