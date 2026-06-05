Трамп чекає на поступки від Зеленськго та Путіна

Президент США Дональд Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії після того, як Зеленський звернувся з відкритим листом до Путіна, де виклав таку пропозицію.

Трамп привітав цю пропозицію, заперечивши, що США відійшли від переговорного процесу, повідомляє "Європейська правда".

"Ну, я не знаю. Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. Гадаю, ми маємо до цього безпосереднє відношення. На мою думку, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити", – додав Трамп.

У нього запитали, які поступки Вашингтон пропонує піти Росії та Україні у переговорному процесі. Трамп ухилився від прямої відповіді, але заявив, що обидві сторони будуть змушені піти на компроміси.

"Вони обидва підуть на компроміси. Я запропонував ці компроміси. І, знаєте, ми доклали до цього чимало зусиль", – відповів Трамп.

Фото: LSM.