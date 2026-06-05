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Трамп чекає на поступки від Зеленськго та Путіна

Трамп чекає на поступки від Зеленськго та Путіна

Президент США Дональд Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії після того, як Зеленський звернувся з відкритим листом до Путіна, де виклав таку пропозицію.

Трамп привітав цю пропозицію, заперечивши, що США відійшли від переговорного процесу, повідомляє "Європейська правда".

"Ну, я не знаю. Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. Гадаю, ми маємо до цього безпосереднє відношення. На мою думку, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити", – додав Трамп.

У нього запитали, які поступки Вашингтон пропонує піти Росії та Україні у переговорному процесі. Трамп ухилився від прямої відповіді, але заявив, що обидві сторони будуть змушені піти на компроміси.

"Вони обидва підуть на компроміси. Я запропонував ці компроміси. І, знаєте, ми доклали до цього чимало зусиль", – відповів Трамп.

Фото: LSM.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнапутінТрампЗеленський
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