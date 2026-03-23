Погода 23 березня: тепло та без опадів

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Погоду визначатиме антициклон, що сформувався над Східною Європою, тож початок тижня буде стабільним і сухим. Вітер переважно змінних напрямків, 3–8 м/с. У південних і східних областях він буде північно-східним, місцями посилюватиметься до 7–12 м/с, повідомили синоптики. У західних регіонах, зокрема на Закарпатті, вітер буде слабшим. В окремих районах Правобережжя можливий туман.

Температура повітря становитиме +8-13°С, на півдні країни повітря прогріється до +10-15°С.

У Києві та області також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер слабкий, 3–8 м/с. У столиці температура повітря становитиме +10-12°С, в області — +8-13°С.

